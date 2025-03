Pastores da Mongólia vivem no limite devido à mudança climática

Além do frio, a forte nevasca e o solo congelado impediam que suas ovelhas encontrassem comida. A consequência: de seu rebanho de 280 cabeças, apenas duas sobreviveram.

Localizado nas estepes entre a Rússia e a China, a Mongólia é um dos países mais afetados pela mudança climática, com uma taxa de aquecimento três vezes maior que a média global.

A ligação entre o aumento das temperaturas e fenômenos climáticos extremos, desde secas e ondas de calor até inundações e ondas de frio, está bem estabelecida pela ciência.

Os efeitos na Mongólia são evidentes, com geadas severas como as que massacraram o rebanho de Zandan e mataram mais de sete milhões de cabeças de gado no ano passado, 10% do total.

"Nosso gado cobria todas as nossas despesas e vivíamos muito bem", diz o pastor.

Mas a perda de suas ovelhas e os empréstimos que fez para continuar alimentando um rebanho menor agora dificultam sua subsistência.