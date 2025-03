PGR rejeita argumentos de Bolsonaro para evitar julgamento por tentativa de golpe

Sua defesa apresentou seus argumentos no último dia do prazo dado pelo ministro do STF encarregado do caso, Alexandre de Moraes.

A PGR rejeitou esses argumentos nesta quinta-feira, incluindo a suposta incompetência do STF para julgar o ex-presidente e a falta de acesso total às evidências coletadas durante a investigação.

Em um documento de 24 páginas enviado à AFP, rejeitou cada uma das objeções e as declarou "superadas".

Moraes deverá avaliar a resposta da PGR e decidir se o julgamento contra o ex-presidente será iniciado.

Embora não haja um prazo fixado, essa decisão pode demorar cerca de um mês, disse uma fonte do STF à AFP.

Um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, expressou no X sua "indignação" pela decisão da PGR e assegurou que se trata de um "processo penal contaminado".