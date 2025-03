Polícia irlandesa investiga vandalismo em campo de golfe de Trump

Por sua vez, um porta-voz do Trump Ireland denunciou "um ato criminoso e infantil".

Eric Trump, filho do presidente, reuniu-se nesta quinta-feira com o primeiro-ministro escocês, John Swinney, em Edimburgo, para falar sobre os campos de golfe de Trump no país.

No sábado, o resorte de golfe Turnberry, no sudoeste da Escócia, também foi alvo de manifestantes, que picharam "GAZA NÃO ESTÁ À VENDA" em grandes letras brancas no gramado.

A polícia escocesa disse à AFP que estava investigando o incidente.

mu-jwp/cn/pc/eg/ic/rpr

© Agence France-Presse