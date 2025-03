População dos EUA só cresce graças aos migrantes, algo inédito desde 1850

Nesse ano, a taxa global de natalidade foi de 1.616,5 nascimentos por 1.000 mulheres, acrescentam os dados.

Diante dessa desaceleração demográfica, "a migração representou todo o crescimento da população total dos Estados Unidos entre 2022 e 2023, a primeira vez que isso ocorre desde o início da coleta de dados censitários" em 1850, informou o MPI.

A população imigrante aumentou em 1,6 milhão de pessoas nesse período, o que equivale a um crescimento de aproximadamente 3,6%.

Em 2023, havia 47,8 milhões de migrantes residindo nos Estados Unidos, de acordo com dados do Censo.

Trata-se da "maior quantidade na história do país", afirma o MPI, segundo o qual os migrantes representaram 14,3% da população norte-americana, que soma 331,9 milhões de habitantes, próximo ao recorde de 14,8% registrado em 1890.

Desses migrantes, "quase três quartos estavam no país legalmente como cidadãos naturalizados, residentes permanentes legais", ou seja, com o famoso green card, ou ainda com "vistos temporários", especifica o MPI.