Primeiro banco de alimentos para enfrentar a fome é fundado na Venezuela

Especialistas estimam que uma compra mensal básica para uma família de quatro pessoas varie entre US$ 270 e US$ 500, (R$ 1.573,00 a R$ 2.913,00) enquanto o salário mínimo equivale a US$ 2 (R$ 11,65) por mês, complementado por bônus que o elevam a cerca de US$ 130 (R$ 757,40) no setor público.

"As pessoas estão se adaptando para maximizar a ingestão de alimentos dentro de seu orçamento", explica Omar Zambrano, economista da 'Anova Policy Research'. "84% dos venezuelanos não têm condições de comprar uma cesta básica".

- Panelas comunitárias -

O banco funciona como um atacadista que distribui alimentos para um orfanato, uma casa de repouso, uma fundação que atende escolas públicas, uma fundação para moradores de rua e um hospital psiquiátrico público.

Uma dessas ONGs é a 'Santa en las Calles', que fornece assistência médica, roupas limpas, um banheiro e uma refeição quente para moradores de rua em um ônibus que passa por comunidades pobres. Outras 70 organizações esperam trabalhar com o banco.

"Eu como em cozinhas comunitárias. Meu número de refeições por dia varia", disse à AFP Alan Morales, 59 anos, um engenheiro mecânico que vive nas ruas há 11 anos após perder seu apartamento.