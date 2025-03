Putin diz que é 'a favor' de uma trégua de 30 dias com a Ucrânia, mas há 'nuances'

Negociadores americanos viajaram para a Rússia nesta quinta-feira para apresentar a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, para um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky aceitou a iniciativa, sob pressão dos Estados Unidos desde que Trump o repreendeu publicamente em fevereiro no Salão Oval.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, pressionou Moscou na quarta-feira a aceitar uma trégua "sem condições" prévias para encerrar o conflito desencadeado pela ofensiva russa em fevereiro de 2022.

Na coletiva de imprensa, Putin perguntou como esses 30 dias seriam usados. "Para que a mobilização forçada na Ucrânia possa continuar, para que armas possam ser enviadas para lá?", ele perguntou.

"Concordamos com as propostas para acabar com as hostilidades, mas presumimos que esta trégua deve levar a uma paz duradoura e abordar as causas profundas desta crise", disse ele.

Algumas horas antes, seu conselheiro diplomático, Yuri Ushakov, criticou a proposta de trégua, que, segundo ele, apenas ofereceria "um alívio temporário para os militares ucranianos".