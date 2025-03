Rainha Camilla escreve carta privada a Gisèle Pelicot

"Ela ficou surpresa, emocionada e muito orgulhosa ao ver que havia conseguido levar a luta até a família real britânica", disse Camus recentemente ao jornal Le Monde.

A carta veio de Camilla, disse uma fonte em Londres, que foi informada sobre o ocorrido. O Palácio de Buckingham se recusou a confirmar o fato oficialmente.

De acordo com a revista Newsweek, citando uma fonte do Palácio de Buckingham, a rainha ficou "extremamente afetada" pela história de Gisèle Pelicot.

Camilla ficou impressionada "com a extraordinária dignidade e coragem dessa mulher que aceitou a exposição pública", de acordo com essa fonte citada pela Newsweek, "porque, como ela disse, por que ela deveria (...) se esconder com vergonha?

Gisèle Pelicot recusou-se a permitir que o julgamento de seus estupradores ocorresse a portas fechadas, para que a "vergonha" mudasse de lado.

Seu marido, Dominique Pelicot, que não recorreu, foi condenado em dezembro a 20 anos de prisão.