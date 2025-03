Trans latinas a quem Francisco 'abriu as portas' rezam pela sua recuperação

Com a frase "Quem sou eu para julgar?", o papa Francisco abriu as portas da Igreja para a comunidade LGBTQIA+, um marco de seu pontificado. No entanto, para um grupo de prostitutas trans latino-americanas na costa romana, seu apoio também é terreno.

"O papa Francisco abriu as portas. Nunca pensei que estaria com ele no Vaticano, falando com ele... ser aceita na Igreja é um tesouro para mim", diz emocionada Andrea Paola Torres, uma colombiana de 54 anos conhecida como Consuelo.

Além de recebê-las em audiências públicas, o jesuíta argentino de 88 anos foi mais longe: enviou-lhes dinheiro para comprar comida, forneceu vacinas contra a covid-19 e até pagou o transporte para o Peru do corpo de uma delas, encontrada morta em 2024.