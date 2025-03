Trump leva cidadania americana por nascimento à Suprema Corte

O presidente Donald Trump levou nesta quinta-feira (13), perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, sua polêmica proposta para acabar com a cidadania por nascimento no país.

No primeiro dia de seu segundo mandato, Trump firmou um decreto para acabar com esse direito, mas a medida foi bloqueada por tribunais federais em Maryland, Massachusetts e no estado de Washington.

A cidadania por nascimento está consagrada na 14ª emenda da Constituição, que decreta que qualquer pessoa nascida em solo americano é cidadã.