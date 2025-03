Wall Street despenca com turbulências comerciais

A bolsa americana tem sido fortemente afetada pelas novas "ameaças de tarifas alfandegárias, pela incerteza em torno das represálias e, consequentemente, a possibilidade de uma recessão", disse à AFP Sam Stovall, da CFRA.

Desde que voltou ao poder em janeiro, Trump lançou uma ofensiva comercial que afeta aliados e rivais por igual.

Nesta quinta-feira, ameaçou a França e a União Europeia (UE) com tarifas de 200% sobre seu champanhe, vinho e outras bebidas alcoólicas se o bloco não abandonar as tarifas de 50% anunciadas sobre o uísque americano.

O mercado dos Estados Unidos navega às cegas há várias semanas, com idas e vindas sobre as tarifas alfandegárias. "O problema é que não sabemos exatamente até onde isso vai", declarou Stovall.

Os dados sobre a inflação nos Estados Unidos, em princípio positivos, foram no entanto ignorados pelos investidores, mais atentos aos números sobre crescimento econômico, dependentes das tarifas, apontou.

No mercado de títulos públicos, o rendimento dos papéis da dívida americana com vencimento em dez anos caiu para 4,27%, em comparação com 4,31% no fechamento de ontem.