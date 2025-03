Amplo plano de investimentos do futuro chanceler da Alemanha avança

O futuro chanceler Friedrich Merz chegou a um acordo com os deputados ecologistas para que levantem o veto ao seu amplo plano de investimentos para reconstruir e modernizar a Alemanha, disseram à AFP fontes do partido conservador nesta sexta-feira (14).

Os Verdes confirmaram em comunicado que chegaram a um "acordo sobre o fundo especial".

Com o apoio dos ecologistas, o líder conservador agora pode contar com a maioria de dois terços necessária para aprovar as mudanças constitucionais que permitirão esse programa de gastos sem precedentes.