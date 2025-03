Cientistas cartografam o leito marinho, mais desconhecido do que a Lua

O fundo do mar cobre três quartos do planeta, mas está menos cartografado do que a Lua. Contudo, há alguns anos, uma iniciativa global trabalha para obter uma imagem clara dessa parte tão desconhecida do mundo.

Entender as profundezas dos oceanos é crucial para a instalação de cabos submarinos, calcular as trajetórias de tsunamis ou projetar como o nível do mar pode subir com o aquecimento global.

Quando a iniciativa Seabed 2030 (Leito Marinho 2030) foi lançada em 2017, apenas 6% do solo oceânico estava adequadamente cartografado.