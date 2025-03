Comprimido cura macacos infectados com ebola, diz estudo

O obeldesivir protegeu 80% dos macacos cinomolgos e 100% dos macacos rhesus, que são biologicamente mais próximos dos humanos.

O medicamento não apenas eliminou o vírus do sangue dos macacos tratados, mas também desencadeou uma resposta imunológica, ajudando-os a desenvolver anticorpos.

Geisbert explicou que, embora o número de macacos no estudo fosse relativamente pequeno, os resultados foram estatisticamente significativos, pois os animais foram expostos a uma dose extremamente alta do vírus - cerca de 30 mil vezes a letal para humanos.

Isso reduziu a necessidade de mais macacos de controle, limitando mortes desnecessárias de animais.

O pesquisador, que trabalha com o ebola desde a década de 1980, afirma que o obeldesivir oferece uma proteção de "amplo espectro", em comparação com os tratamentos com anticorpos aprovados, que funcionam apenas contra a espécie Zaire do ebola.

ia/jgc/erl/dg/am