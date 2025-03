Cristiano Ronaldo lidera convocação de Portugal para a Liga das Nações

O astro Cristiano Ronaldo liderou mais uma convocação da seleção de Portugal, anunciada nesta sexta-feira (14) pelo técnico Roberto Martínez, para os jogos de quartas de final da Liga das Nações da Uefa contra a Dinamarca.

Além do atacante do Al-Nassr, de 40 anos, a lista tem o retorno do zagueiro Rúben Dias, do Manchester City, fora da última convocação por lesão.

Por outro lado, João Cancelo (Al-Hilal) e Otávio (Al-Nassr), lesionados, ficaram de fora.