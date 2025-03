EUA elogia 'histórico acordo de paz' entre Armênia e Azerbaijão

Os Estados Unidos saudaram, nesta sexta-feira (14), o "acordo de paz histórico" alcançado entre a Armênia e o Azerbaijão após décadas de conflito e apelaram às partes para que avancem com o processo.

"É hora de se comprometer com a paz, assinar e ratificar o tratado e inaugurar uma nova era de prosperidade para os povos do sul do Cáucaso", disse o secretário de Estado, Marco Rubio, em um comunicado.

