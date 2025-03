Ex-presidente filipino Duterte comparece pela 1ª vez ao TPI por videoconferência

- Momento crucial -

Em seu mandado de prisão, o TPI declarou que há "motivos razoáveis para acreditar" que pelo menos 19 pessoas foram mortas na cidade de Davao por membros do "Esquadrão da Morte", liderado por Duterte.

Além disso, pelo menos 24 pessoas foram mortas pela polícia filipina em vários locais, segundo a ordem de prisão.

As famílias das vítimas esperam por justiça, enquanto os apoiadores do ex-presidente acreditam que ele é vítima de disputas internas na cúpula do Estado e de desentendimentos entre a família Duterte e a do presidente Marcos.

Segundo especialistas em direito internacional, este caso altamente divulgado ocorre em um momento crucial para o TPI, alvo de críticas e até mesmo sanções dos Estados Unidos.

Apoiadores do ex-presidente se reuniram do lado de fora da Corte em Haia, gritando "Levem-no para casa!".