Foguete decola rumo à ISS para resgatar astronautas 'ilhados'

Depois de mais de nove meses de estada na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), dois astronautas estão mais próximos de retornarem para casa após o lançamento, nesta sexta-feira (14), de uma missão de troca de tripulação.

Um foguete Falcon 9 com uma cápsula Crew Dragon fixada em sua parte superior decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 19h03 locais (20h03 em Brasília), com uma tripulação de quatro pessoas a bordo com destino à estação orbital.

ia/mlm/dg/db/rpr