Imigrantes em situação regular lamentam serem alvo das patrulhas de Trump

A mídia local informou que uma pessoa em busca de asilo foi detida nesta mesma ronda.

- "Momentos para a foto" -

Trump voltou à Casa Branca apoiado pela onda de sentimento anti-imigração que avança nos EUA.

O presidente americano prometeu lançar "a maior operação de deportação da história".

No entanto, as estatísticas mostram que a ICE deportou menos pessoas em fevereiro, o primeiro mês completo da administração de Trump, que seu antecessor Joe Biden no mesmo período no ano passado, de acordo com informações da emissora NBC.