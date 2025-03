Leclerc é o mais rápido nos treinos livres do GP da Austrália; Hamilton é 5º

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira (14), em Melbourne.

"É muito cedo para chegar a qualquer conclusão. Só teremos uma ideia do ritmo de cada equipe no treino de classificação", disse Leclerc.

Em um dia ensolarado no circuito de Albert Park, o piloto da Ferrari superou as McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, segundo e terceiro.