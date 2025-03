Lista de convocados da Itália tem Ruggeri e Casadei como novidades

O técnico Luciano Spalletti anunciou nesta sexta-feira (14) a lista de convocados da seleção da Itália com o defensor Matteo Ruggeri e o meio-campista Cesare Casadei, ambos de 22 anos, como novidades para os jogos de quartas de final da Liga das Nações da Uefa contra a Alemanha.

A 'Azzurra' receberá o time alemão no dia 20 de março em San Siro e, no dia 23, vai a Dortmund por uma vaga no 'Final Four' da competição europeia.

Ruggeri, da Atalanta, foi um dos destaques do time de Bérgamo na conquista da Liga Europa na temporada passada.