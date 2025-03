Mark Carney toma posse como primeiro-ministro do Canadá

O ex-presidente do banco central do Canadá Mark Carney assumiu o cargo de novo primeiro-ministro do país nesta sexta-feira (14), substituindo Justin Trudeau em meio a tensões crescentes com seu poderoso vizinho, os Estados Unidos.

Carney, um membro do Partido Liberal, assim como Trudeau, foi empossado pela governadora-geral Mary Simon, representante do rei Charles III, chefe de Estado do Canadá.

