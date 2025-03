Memphis Depay retorna à seleção holandesa para duelo contra a Espanha

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, ausente da seleção holandesa desde a Eurocopa-2024, reapareceu na lista de convocados do técnico Ronald Koeman, divulgada nesta sexta-feira (14), para os jogos contra a Espanha pelas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Com jogo de ida no dia 20 de março em Roterdã, e volta no dia 23 em Valência, holandeses e espanhóis tentarão uma vaga no 'Final Four' do torneio europeu, que será disputado em junho.

No final de fevereiro, Koeman esteve no Brasil para acompanhar o desempenho de Memphis pelo Corinthians, que nesta semana foi eliminado na terceira fase da Copa Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador.