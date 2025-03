Milei promete prender por distúrbios na rua após protesto de aposentados e torcedores

O presidente argentino, Javier Milei, prometeu, nesta sexta-feira (14), prender aqueles que provocam distúrbios nas ruas, após um protesto de aposentados com apoio de torcedores de futebol na quarta-feira que terminou em confrontos com a polícia, com um saldo de 124 detidos e 45 feridos.

"Os bons são os de azul (polícia) e os filhos da puta que andam com panos na cara e quebram carros, queimam carros e ameaçam todos porque não querem perder os seus trambiques, (...) vamos colocá-los na prisão", disse Milei em uma exposição agropecuária em Buenos Aires.

Milei afirmou que seu governo vai "defender a república" e apoiou publicamente a ministra de Segurança Nacional, Patricia Bullrich, que estava ao seu lado durante o discurso.