O intenso debate entre historiadores sobre o fantasma dos anos 1930

Outros historiadores aceitam que Trump é um presidente nacionalista ao extremo, com seu lema "America First" ("Estados Unidos em primeiro lugar"), suas tarifas e medidas populistas, como renomear o Golfo do México, conhecido com esta nomenclatura há vários séculos, para Golfo da América.

Mas "a esquerda trivializa o totalitarismo real", opina o historiador conservador americano Daniel J. Mahoney.

Quando Trump organizou um comício no Madison Square Garden de Nova York, em outubro de 2024, os democratas o acusaram de ter repetido um ato de campanha similar dos simpatizantes nazistas nos Estados Unidos em 1939, no mesmo local.

Mas Trump venceu as eleições com a maior aliança de eleitores brancos, hispânicos, afro-americanos e asiáticos registrada em décadas para um candidato republicano, recorda o historiador.

- A vingança de Nixon? -

"Há muitas coisas que recordam os anos 30, muitas caixas idênticas que estão marcadas na decomposição da política, na fragilidade de certas conquistas, o direito internacional pisoteado e no uso desinibido da força, da brutalidade contra seus aliados", destaca Tal Bruttmann, historiador especializado no Holocausto.