Partidos da Groenlândia denunciam 'comportamento inaceitável' de Trump

Os partidos políticos da Groenlândia, um território autônomo dinamarquês, denunciaram por unanimidade nesta sexta-feira (14) o "comportamento inaceitável" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reiterou no dia anterior que queria anexar a ilha do Ártico.

"Nós ? todos os chefes de partido ? não podemos aceitar as repetidas declarações sobre a anexação e o controle da Groenlândia", disseram os líderes dos cinco partidos representados no Parlamento da Groenlândia.

"Consideramos esse comportamento inaceitável com amigos e aliados em uma aliança de defesa", enfatizaram em uma declaração conjunta.