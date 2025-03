Peru e Colômbia relançam relações diplomáticas após dois anos distanciados

Os ministros das Relações Exteriores do Peru e Colômbia concordaram, nesta sexta-feira (14), em Lima, relançar as relações bilaterais entre os dois países, interrompidas desde 2023 após a destituição do presidente esquerdista Pedro Castillo e sua substituição pela conservadora Dina Boluarte.

"Ambos os ministros das Relações Exteriores manifestaram sua satisfação pela recente designação de embaixadores em seus respectivos países, cujo início de funções permitirá projetar a relação bilateral ao nível que corresponde aos laços bicentenários que vinculam o Peru e a Colômbia", indicou um comunicado da chancelaria.

O anúncio foi precedido por uma reunião privada do chanceler peruano, Elmer Schialer, com a contraparte colombiana, Laura Sarabia.