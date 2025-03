Petróleo avança e se beneficia de recuperação nas bolsas

As cotações internacionais do petróleo subiram nesta sexta-feira (14), beneficiando-se de um aumento do otimismo nos mercados e depois de uma queda brusca em pouco tempo.

"Estão tentando se estabilizar depois de uma queda bastante importante" recentemente, explicou à AFP Daniel Ghali, da firma TD Securities.

No mercado de Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio subiu 1,00%, para 70,58 dólares. Já em Nova York, seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em abril, subiu 0,95%, fechando a 67,18 dólares.