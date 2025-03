Putin pede ao exército ucraniano que se renda na região russa de Kursk

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu nesta sexta-feira (14) que os soldados ucranianos que lutam na região russa de Kursk deponham suas armas, depois que Donald Trump pediu que ele "poupasse as vidas" dos militares na linha de frente.

"Se eles entregarem as armas e se renderem, terão a garantia de vida e tratamento digno, de acordo com as normas do direito internacional e as leis da Federação Russa", disse Putin, segundo comentários televisionados.

bur/led/es/eg/aa