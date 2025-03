Raúl Asencio é grande novidade da Espanha para quartas da Liga das Nações

No meio-campo, o treinador manteve Martín Zubimendi e Marc Casadó, junto com Pedri, Álex Baena, Fabián Ruiz e Mikel Merino.

Já no ataque, dez jogadores foram chamados, entre eles o capitão Álvaro Morata, Lamine Yamal e Nico Williams.

Também voltam à equipe Ferran Torres, Ayoze Pérez e Mikel Oyarzabal.

Atual campeã da Liga das Nações, a Espanha faz o jogo de ida das quartas de final contra a Holanda em Roterdã, no dia 20 de março, e decide a vaga três dias depois no 'Final Four' em casa, em Valência.

-- Lista de convocados da seleção da Espanha:

-- Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), David Raya (Arsenal/ING) e Alex Remiro (Real Sociedad/ESP)