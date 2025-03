Russa de 17 anos destrona Swiatek e é finalista de Indian Wells

A russa Mirra Andreeva, nova sensação do tênis feminino de 17 anos, derrotou nesta sexta-feira (14) a polonesa Iga Swiatek e avançou, pela primeira vez, à final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Andreeva, número 11 do ranking mundial, superou Swiatek, atual campeã do torneio e número dois do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/1), 1-6 e 6-3, em duelo marcado pelos fortes ventos do deserto californiano.

A jovem russa disputará no domingo seu segundo troféu de um torneio WTA 1000, a segunda maior categoria do tênis feminino depois dos Grand Slams.