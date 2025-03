Trump pede piedade a Putin para soldados ucranianos na linha de frente

"Estamos de acordo com as propostas para pôr fim às hostilidades, mas partimos da base de que essa trégua deva conduzir a uma paz duradoura e abordar as causas profundas dessa crise", disse Putin nesta sexta-feira, mencionando "assuntos importantes" ainda por resolver.

Mas teve a cautela de não rejeitar por completo a proposta de Donald Trump.

No X, o presidente ucraniano acusou Putin de fazer "tudo o que pode para sabotar a diplomacia, pondo condições extremamente difíceis e inaceitáveis desde o início, inclusive antes de um cessar-fogo".

Embora tenha qualificado as declarações de Putin como "muito promissoras", Trump alertou que seria "muito decepcionante" se a Rússia rejeitasse seu plano.

Os ministros das Relações Exteriores do G7, reunidos no Canadá, afirmaram nesta sexta-feira o "apoio inabalável" do grupo à "integridade territorial" da Ucrânia e ameaçaram a Rússia com novas sanções caso ela não apoie a trégua.

- Ataques noturnos -

No terreno, a situação segue evoluindo na região russa de Kursk, fronteiriça com a Ucrânia, onde as forças de Kiev lançaram uma ofensiva surpresa em agosto e chegaram a reivindicar o controle de 1.400 km².