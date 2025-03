Ucrânia rejeita alegações de Trump de que suas tropas estão cercadas

O exército ucraniano negou, nesta sexta-feira (14), as alegações do presidente americano, Donald Trump, de que suas tropas estão cercadas pelas forças russas.

"Não há ameaça de que nossas unidades estejam cercadas" na região russa de Kursk, disse o Estado-Maior do exército no Facebook, logo após Trump ter pedido ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, para "poupar as vidas" de "milhares de soldados ucranianos" que, segundo ele, estão "cercados".

