Dois acusados condenados por assassinato de congolês no Rio de Janeiro

O 1º Tribunal do Júri condenou dois homens a 19 e 23 anos de prisão pelo espancamento até a morte de um jovem da República Democrática do Congo em 2022 no Rio de Janeiro.

O julgamento começou na quinta-feira e o veredicto foi anunciado na noite de sexta-feira.

Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca foi condenado a 23 anos, sete meses e 10 dias de reclusão e Fábio Pirineus da Silva a uma pena de 19 anos, seis meses e 20 dias de reclusão, ambos em regime fechado pelo assassinato de Moïse Kabagambe em 24 de janeiro de 2022, anunciou o tribunal.