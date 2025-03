EUA examinam proibição de viagens que afetaria 43 países, afirma NYT

Imagem: Andrew Harnik/Getty Images North America/Getty Images via AFP

O governo de Donald Trump examina uma nova proibição de viagens que poderia afetar cidadãos de dezenas de países em vários níveis, informa o jornal The New York Times.

O NYT afirma que, segundo funcionários do governo que solicitaram anonimato, o rascunho com a lista de países inclui 43 nações, com três categorias de restrições de viagens.

A categoria vermelha será a de países cujos cidadãos não poderão entrar nos Estados Unidos e incluiria Afeganistão, Butão, Cuba, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Sudão, Síria, Venezuela e Iêmen.