Milan vence Como de virada (2-1) na estreia de Dele Alli, que é expulso

O Milan, sem convencer, venceu o Como de virada por 2 a 1, neste sábado (15), em San Siro, pela 29ª rodada do campeonato italiano, em que estreou o inglês Dele Alli, que permaneceu apenas dez minutos em campo após receber um cartão vermelho.

Com a suada vitória em casa, o Milan sobe para a sétima colocação com 47 pontos. Os jogadores comandados por Sérgio Conceição ficaram atrás no placar aos 33 minutos, com um gol do francês Lucas da Cunha.

No segundo tempo a virada veio graças ao americano Christian Pulisic (53') e ao holandês Tijjani Reijnders (75').