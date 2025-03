Prisão preventiva para capitão russo de cargueiro que colidiu no Mar do Norte

O capitão russo do porta-contêineres que colidiu com um petroleiro no Mar do Norte no início da semana foi colocado em prisão preventiva neste sábado (15), um dia após ser acusado de homicídio culposo por negligência grave pela justiça britânica.

Vladimir Motin, de 59 anos, natural de São Petersburgo, Rússia, compareceu a uma breve audiência no tribunal de primeira instância de Hull, no nordeste da Inglaterra.

O porta-contêineres colidiu na segunda-feira em alta velocidade contra o petroleiro "Stena Immaculate", o que provocou explosões e incêndios na costa leste da Inglaterra.