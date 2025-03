Arsenal vence derby contra Chelsea (1-0) e se consolida na vice-liderança da Premier

"Estivemos no jogo até o fim. Depois do intervalo para os jogos das seleções poderemos voltar a contar com jogadores como Nicolas Jackson e Noni Madueke para a arrancada final do campeonato", afirmou o treinador italiano do Chelsea, Enzo Maresca, também na sua primeira avaliação para a Sky Sports.

Com esta vitória, o Arsenal segue invicto nos últimos sete clássicos contra o Chelsea disputados na Premier League (cinco vitórias e dois empates).

- Nova derrota do Tottenham -

Em outra partida disputada neste domingo, na primeira rodada, o Tottenham (agora 14º) sofreu a 15ª derrota no campeonato na temporada, ao perder por 2 a 0 na visita ao Fulham (8º), com gols na reta final do brasileiro Rodrigo Muniz (78') e Ryan Sessegnon (88').

Os 'Spurs' continuam com sua fraca campanha no campeonato inglês, numa temporada em que vagam na parte inferior da tabela e na qual concentram todas as esperanças na Liga Europa, em que na quinta-feira se classificaram para as quartas de final.

"Tem sido uma temporada difícil, é óbvio. Mas sinto que perdemos muitos jogos que não deveríamos ter perdido. Hoje foi um desses", lamentou o capitão da equipe, o sul-coreano Son Heung-min.