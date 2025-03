Barça recupera liderança com virada espetacular diante do Atlético de Madrid

Nos acréscimos o Barça causou muitos estragos: Lamine Yamal (90'+2), que havia tentado repetidamente, colocou o Barça na frente com um chute que o inglês Conor Gallagher desviou sem que o goleiro esloveno Jan Oblak conseguisse impedir. E pouco depois, Ferran Torres (90'+8) colocou a cereja no bolo.

"O gol de Lewandowski foi muito importante porque nos colocou no jogo, nos fez acreditar que eles poderiam mudar aquele resultado e vencer por 4 a 2 foi muito grand", disse o técnico do Barça, o alemão Hansi Flick, em entrevista coletiva.

Com esta vitória, o Barcelona soma 60 pontos, os mesmos do Real Madrid, que venceu no sábado o Villarreal (5º) por 2 a 1, mas a equipe catalã disputou um jogo a menos.

Nesta temporada o time de Flick não havia vencido o time rojiblanco. Eles se enfrentaram na primeira rodada da LaLiga e os comandados de Simeone venceram por 2 a 1 em Montjuic. Na Copa do Rei se enfrentaram nas semifinais e o jogo de ida terminou empatado em 4 a 4. A volta desse confronto será disputado no dia 2 de abril, no Metropolitano.

O Barcelona começou o jogo deste domingo com força e teve duas grandes oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu transformá-las em gol.

Na primeira delas, Yamal mandou na trave aos 5 minutos após ficar frente a frente com Oblak e, na segunda, Lewandowski finalizou alto de pé esquerdo, após dominar com categoria dentro da área aos 44, momentos antes do gol 'rojiblanco'.