Cápsula da Nasa chega a estação espacial para resgatar astronautas isolados

A nova tripulação entrou por uma pequena porta a bordo do laboratório orbital. "É ótimo ver nossos amigos chegarem", disse Williams, que destacou um "dia maravilhoso".

Os dois americanos estão presos na ISS desde junho do ano passado devido aos problemas técnicos da nave Boeing Starliner que os transportou até a estação.

O que inicialmente deveria ser uma viagem de apenas oito dias se prolongou por mais de nove meses para Wilmore, 62 anos, e Williams, 59, um período mais longo que as missões de seis meses dos astronautas na ISS.

Os problemas da Starliner, que fez seu primeiro voo tripulado, foram detectados nos sistemas de propulsão.

A Nasa decidiu trazer de volta à Terra a nave espacial vazia da Boeing e organizar o retorno dos astronautas com as naves da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

Guinada política

A viagem espacial deu uma guinada política com o retorno ao poder do presidente republicano Donald Trump, que acusou seu antecessor democrata Joe Biden de ter "abandonado" voluntariamente os dois astronautas.