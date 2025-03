EUA enviam 238 supostos membros do 'Tren de Aragua' para detenção em El Salvador

Em fevereiro, o governo dos Estados Unidos incluiu o grupo criminoso de origem venezuelana em sua lista de organizações terroristas, assim como a gangue Mara Salvatrucha (MS-13), criada por salvadorenhos e outros migrantes.

Trump emitiu a ordem para deportar os supostos membros do 'Tren de Aragua', argumentando que tinha o direito de declará-los "estrangeiros inimigos" de acordo com a lei de mais de dois séculos.

Bukele, em uma reunião no mês passado com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ofereceu seu país para abrigar prisioneiros dos Estados Unidos, incluindo membros do 'Tren de Aragua' e da gangue MS-13.

- Acorrentados -

Os três aviões com os prisioneiros pousaram nas primeiras horas da manhã no aeroporto salvadorenho.

Em vídeos divulgados pelo governo de El Salvador, militares podem ser vistos no aeroporto tirando prisioneiros dos aviões e levando os detentos, acorrentados, para os ônibus, que seguiram em caravanas para o Cecot.