Newcastle vence Liverpool (2-1) e conquista Copa da Liga, seu 1º título nacional em 70 anos

"Não tenho palavras. É o melhor dia da minha vida! Para eles (os torcedores), isso é como uma Copa do Mundo. As pessoas foram crescendo e não haviam visto este clube ser campeão", disse o capitão brasileiro do Newcastle, Bruno Guimarães, à Sky Sports.

Depois da Copa da Inglaterra de 1955, o Newcastle conquistou um título internacional, a Copa de Feiras em 1969, competição já extinta e sem consideração oficial pela Uefa.

O Newcastle inscreve assim pela primeira vez o seu nome no histórico de campeões da Copa da Liga e ao derrotar exatamente o Liverpool, atual campeão e que detém o recorde de títulos (10) nesta competição.

O Liverpool sai desta semana muito afetado emocionalmente, principalmente após a despedida na Liga dos Campeões.

A obrigação agora é se concentrar na Premier League, onde está 12 pontos à frente do segundo colocado, o Arsenal, o que o coloca perto do título após quatro temporadas vencidas pelo Manchester City.

