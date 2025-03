PSG vence clássico contra Olympique de Marselha (3-1) e fica perto do título

O Saint-Etienne ficou com dez jogadores pouco antes do intervalo devido à expulsão do zagueiro Maxime Bernauer.

Após a partida também houve tumultos fora do estádio, observou um jornalista da AFP. Segundo um comunicado da prefeitura, sete pessoas ficaram levemente feridas e dois torcedores foram detidos.

- Almada marca e Lyon vence -

Em Lyon, o argentino Thiago Almada marcou seu primeiro gol no campeonato francês fechando a vitória dos anfitriões, quintos da tabela, por 4 a 2 sobre o Le Havre (16º).

Almada marcou nos acréscimos (90'+6), garantindo o triunfo de sua equipe, que até então vencia com um gol de diferença.

O meio-campista argentino de 23 anos, campeão mundial com a Albiceleste na Copa do Catar-2022, chegou ao Lyon no mercado de janeiro vindo do Botafogo, outro clube da "Galáxia Eagle Football' comandado pelo empresário americano John Textor, também presidente do clube francês.