Rússia e EUA discutem os próximos passos sobre a Ucrânia

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, conversaram por telefone no sábado e "discutiram as próximas etapas" para acabar com a guerra na Ucrânia, informaram os dois governos.

Os diplomatas "concordaram em continuar trabalhando para restabelecer a comunicação entre Estados Unidos e Rússia", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado americano, Tammy Bruce.

A declaração não revelou detalhes sobre quando começará a próxima rodada de conversas entre Estados Unidos e Rússia, com o apoio da Arábia Saudita.