Sete candidatos para suceder a Thomas Bach no COI

Sebastian Coe, reconhecido mas controverso

Há vários anos, parece que o bicampeão olímpico dos 1.500 m está destinado a liderar o COI. Ele conta a seu favor com sua aura esportiva, uma presença midiática reforçada pelo poder da imprensa anglófona e uma longa experiência como dirigente: organizador dos Jogos Olímpicos de Londres-2012, deputado conservador britânico, presidente do Comitê Olímpico Britânico e, sobretudo, chefe mundial do atletismo.

Sebastian Coe pode se orgulhar de ter recuperado o rumo da 'World Athletics' desde 2015, uma instituição abalada por seu antecessor Lamine Diack, condenado por envolvimento em encobrir o doping russo. Porém, Coe também gerou inimigos ao decidir conceder prêmios financeiros aos atletas medalhistas de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 sem consultar ninguém, uma medida financeira que a maioria das federações internacionais não pode adotar.

Suas posições firmes, como a exclusão total de atletas russos desde o início da guerra na Ucrânia, colidem diretamente com o espírito de consenso de Thomas Bach, que reintegrou os russos sob bandeira neutra após o pedido de uma parte do movimento olímpico.

Juan Antonio Samaranch Jr., o herdeiro

Este candidato não precisará fazer o próprio nome, pois é filho do ex-patrão emblemático do COI, Juan Antonio Samaranch (1980-2001), cuja presidência é lembrada pelo aumento explosivo das receitas do olimpismo, mas também por uma governança controversa.