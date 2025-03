Zelensky substitui o comandante do Estado-Maior ucraniano

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky substituiu o comandante do Estado-Maior, de acordo com um decreto publicado neste domingo (16), no momento em que as tropas de Kiev enfrentam dificuldades contra os soldados russos.

Anatoliy Bargylevych foi substituído por Andryi Hnatov, que tem a missão de "aumentar a eficiência da gestão".

O exército ucraniano está tentando reorganizar suas forças para melhorar a coordenação.