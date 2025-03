Alarcón, do Boca Juniors, é operado após sofrer séria lesão no joelho

O meio-campista chileno Williams Alarcón, do Boca Juniors, foi operado nesta segunda-feira (16) após sofrer uma grave lesão no domingo, contra o Defensa y Justicia, em partida do torneio Apertura argentino, e ficará afastado dos gramados por cerca de dois meses.

Alarcón, que chegou ao Boca este ano, sofreu uma ruptura no menisco do joelho direito aos 24 minutos e foi retirado do campo aos prantos.

O jogador começou a ganhar minutos devido às ausências no meio de campo do espanhol Ander Herrera e de Camilo Rey Domenech, e esta lesão o deixa de fora do torneio Apertura.