Alcaraz e Djokovic buscam redenção no Masters 1000 de Miami

Draper, que nesta segunda-feira estreou como integrante do Top-10 do ranking da ATP, emergiu como uma ameaça para as grandes estrelas do circuito desde que chegou às semifinais do Aberto dos Estados Unidos em setembro.

Eliminado na 2ª rodada do ano passado em Miami, o britânico tem a oportunidade de somar alguns pontos valiosos nesta semana.

E ainda mais temida entre seus pares é Mirra Andreeva. A adolescente russa conseguiu despachar as duas primeiras do ranking mundial, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, em Indian Wells, e conquistou seu segundo título WTA 1000 consecutivo, depois de Dubai, em fevereiro.

A ascensão vertiginosa de Andreeva lhe dá a oportunidade de conquistar o terceiro título nessa categoria em Miami antes de fazer 18 anos em abril.

A russa, sexta colocada nesta segunda-feira no ranking da WTA, encara sua primeira participação no torneio de Miami cheia de confiança. Ela poderá enfrentar na segunda fase sua compatriota Veronika Kudermetova, a ex-número 9 do mundo, contra quem nunca jogou.

