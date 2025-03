Após 12 anos no cargo, Thomas Bach diz deixar presidência do COI 'muito tranquilo'

Embora Bach só vá deixar formalmente o cargo no dia 23 de junho, seu sucessor será anunciado na próxima quinta-feira, ao final de um processo que promete ser histórico e imprevisível, com sete candidatos ? o maior número em 130 anos de existência do COI.

"O que me sinto na obrigação de dizer sobre o perfil do meu sucessor já foi dito", explicou o alemão, que não quis citar nomes.

Segundo especulações, Bach apoia de maneira oficiosa a candidatura da ex-nadadora zimbabuana Kirsty Coventry, única mulher entre os candidatos.

"Ele faz de tudo para que seja ela", afirmou à AFP uma fonte que pediu anonimato.

