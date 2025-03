Astronautas presos há nove meses na ISS estão prontos para voltar

Nove meses depois, Wilmore e Williams finalmente se preparam para seu retorno.

Uma nova equipe com dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers; um japonês, Takuya Onishi; e o cosmonauta russo Kirill Peskov, saiu na sexta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e chegou no domingo à ISS.

Os novos residentes entraram por uma pequena porta na estação e foram recebidos com sorrisos e abraços.

A troca de tripulação, com a chegada da chamada Crew 10, permite que Wilmore e Williams voltem à Terra junto com o americano Nick Hague e o russo Aleksandr Gorbunov.

O fechamento da escotilha está previsto para as 2h45 GMT (23h45 de segunda no horário de Brasília), antes de serem realizadas as checagens finais e o desacoplamento às 5h05 GMT (2h05).

Se não houver contratempos, a cápsula Dragon abrirá seus paraquedas na costa da Flórida e fará um pouso no mar, para depois receber assistência de um barco que resgatará a tripulação.