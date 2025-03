Casa Branca diz agir dentro da lei com deportações para El Salvador

"Estes são tempos de guerra, porque [o ex-presidente democrata Joe Biden] permitiu que milhões de pessoas, muitas delas criminosas, muitas delas nas mais altas esferas, esvaziassem as prisões (...) nos Estados Unidos. Isso é uma invasão", declarou Trump no domingo.

"Invadiram nosso país. Isso é uma guerra de muitas formas. É mais perigoso que a guerra porque, como sabem, na guerra, eles usam uniformes", acrescentou.

A Venezuela condenou as deportações.

"O que estão cometendo contra os venezuelanos sequestrados em El Salvador e contra os migrantes venezuelanos nos Estados Unidos é um crime contra a humanidade, e vamos denunciá-lo em todas as instâncias", disse o presidente do Parlamento e chefe negociador com Washington, Jorge Rodríguez.

"O suposto sonho americano que virou pesadelo salvadorenho não vale a pena" porque "o que está acontecendo é um sequestro vulgar", acrescentou.

- Indultos "nulos" -

Em outro gesto de desafio ao poder judicial, Donald Trump prometeu nesta segunda-feira perseguir seus adversários políticos, apesar dos indultos concedidos por Joe Biden.